شركة تكشف عن مصابيح تنقل الإنترنت بسرعة كبيرة

كشفت شركة "سينيفاي" المعروفة سابقا باسم "فيليب لايتنيغ" المنتجة للأضواء الذكية عن مصابيح قادرة على نقل الإنترنت عريض النطاق عبر الإضاءة.

وأعلنت الشركة عن مجموعة جديدة من مصابيح (Li-Fi) القادرة على نقل الإنترنت العريض النطاق عبر الإضاءة المسماة (Truelifi).

ويمكن للمصابيح الجديدة نقل البيانات إلى الأجهزة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بسرعات تصل إلى 150 ميغابايت في الثانية.

ويستخدم نظام (Li-Fi) الجديد تقنية الإرسال والاستقبال الضوئية اللاسلكية المدمجة في مصابيح "فيليبس"، الأمر الذي لن يكلف المستخدمين جهدا لاستبدال البنية التحتية للإضاءة الحالية.

ويتألف المنتج الجديد من المصابيح بالإضافة إلى أجهزة الإرسال والاستقبال القابلة للتعديل لتتناسب مع الإضاءة الحالية، ويمكن استخدام التقنية لتوصيل نقطتين ثابتتين لاسلكيا بسرعات تصل إلى 250 ميغابايت في الثانية.

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يذكر أن تقنية (Li-Fi) متوفرة منذ سنوات، وتحتاج معظم الأجهزة المتصلة بخدمة الإنترنت، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، إلى محول خارجي لتلقي البيانات عبر (Li-Fi)، كما يمكن حظر الإشارة عندما يكون جهاز الاستقبال في الظل.

وعلقت شركة "سينيفاي" على منتجها قائلة: "يحتاج المستخدمون إلى مفتاح وصول (USB) موصول بجهاز حاسب محمول لتلقي إشارة (Li-Fi) من خلال منتج (Truelifi)".

ويمكن لنظام (Trulifi) – بمجرد الاتصال – توفير اتصال لاسلكي بسرعة تصل إلى 150 ميغابايت في الثانية، وبحسب الشركة، فإن هذا الاتصال يعتبر سريعا بما يكفي لبث 30 فيلما بدقة 1080 بيكسل في وقت واحد.