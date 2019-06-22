منتخب مصر يكشف إصابة حجازي.. ويحدد مصيره بالمباريات المقبلة

وأكد طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، أن إصابة حجازي لن تمنعه من استكمال المعسكر الحالي، والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي، وفق ما ذكر موقع صحيفة "الوطن" المصرية.
وأضاف أبو العلا، أنه لا بد للاعب خلال هذه الفترة، من الالتزام بالتدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.
وكان حجازي قد تعرض لإصابة قوية في الأنف، إثر اصطدامه برأس لاعب آخر في منتخب زيمبابوي، مما أدى إلى تعرضه لنزيف في الأنف على أرض الملعب.
وأخرج الطاقم الطبي للمنتخب المصري حجازي من المباراة لفترة وجيزة، قبل أن يعود للملعب ويستكمل اللقاء.
ووصف الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حجازي بـ"المقاتل"، بعد إكماله المباراة أمام زيمبابوي مصابا.
وحصد منتخب الفراعنة أول 3 نقاط في دور المجموعات عن المجموعة الأولى، التي تضم زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.
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