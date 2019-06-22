مصادر: توقيع اتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير

توقعت مصادر بقوى الحراك السوداني؛ أن يوقع المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير؛ اليوم السبت على اتفاق اعلان المبادئ الذي تقدمت به الوساطة الاثيوبية؛ لتجاوز الخلافات حول تقاسم المجلس السيادي.

ويجري الوسيط الافريقي اليوم السبت لقاءات مع الاطراف السودانية لمعرفة رؤيتها حول الاتفاق.

وقال عضو وفد التفاوض لقوى التغيير؛ الطيب العباس؛ أن نائب الرئيس الأثيوبي؛ دفع بإعلان مبادئ عامة لعودة الطرفين الى طاولة المفاوضات.

وأضاف في حديث لــ"اخبار الخليج 365" "ناقشنا اعلان المبادئ ولايوجد خلاف حوله؛ وتابع: الاتفاق خطوة ايجابية تدفع بالعملية السياسية الى الامام.

وكان وفد من قوى الحرية والتغيير بدعوة من مصر سلم وزراء خارجية الدول الافريقية في الاجتماع الذي عقد باديس ابابا الاسبوع المنصرم استحقاقات ومطالب استئناف التفاوض مع المجلس العسكري.