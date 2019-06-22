مقتل مسلح فى اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية أن الاشتباكات اندلعت عقب تلقى قوات الأمن معلومات تفيد بتواجد مسلحين فى المنطقة، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
يشار إلى باكستان والهند تتنازعان للسيطرة على إقليم كشمير منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947 والمقسم لشطرين أحدهما هندى باسم ولاية "جامو وكشمير"، والآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".
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