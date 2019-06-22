وألغى ترامب الغارات الجوية المخططة على مواقع الصواريخ الإيرانية، معزيا أسباب التراجع إلى الخوف من سقوط ضحايا، وإذا تم تأكيد تعيينه وموافقة مجلس الشيوخ عليه، فسيكون إسبر خلفا لجيم ماتيس، الذى استقال فى ديسمبر اعتراضا على سحب القوات الأمريكية من سوريا.
من المقرر أن يتولى إسبر منصب وزير الدفاع بالإنابة غدا الأحد، بعد الاستقالة المفاجئة لباتريك شاناهان، الذى رشحه ترامب أيضًا لرئاسة البنتاجون، ولكنه انسحب يوم الثلاثاء وسط تقارير إخبارية عن طلاقه عام 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز: ترشيح إسبر وزيرا لدفاع أمريكا يأتى وسط تصعيد للصراع مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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