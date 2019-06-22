نائب وزير الخارجية يشارك باجتماع وزارى لمنسقى منتدى التعاون الصين – أفريقيا

ومن المقرر أن يلقى نائب وزير الخارجية كلمة مصر فى إطار توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى أمام الاجتماع، والتى سوف تؤكد على المواقف الثابتة لأفريقيا حيال شراكاتها الدولية، والمكانة التى تحظى بها جمهورية الصين الشعبية فى هذا الصدد كأحد أهم الشركاء الدوليين. كما سيشارك نائب وزير الخارجية فى أعمال متابعة ورصد ما تحقق من توجيهات رؤساء الدول والحكومات المشاركة فى قمة المنتدى.
وسيعقد نائب وزير الخارجية عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين الصينيين، ورؤساء الوفود من الدول الأفريقية الشقيقة المشاركة فى الاجتماع الوزارى للدفع بسرعة تنفيذ توصيات قمة منتدى التعاون الصين – أفريقيا، والترويج للمشروعات المصرية ذات الأبعاد المحلية والإقليمية المدرجة على خطة عمل قمة منتدى التعاون الصين – أفريقيا للأعوام 2019 – 2021.
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