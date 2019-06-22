نائب وزير الخارجية يشارك باجتماع وزارى لمنسقى منتدى التعاون الصين – أفريقيا

يتوجه السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة، نيابة عن وزير الخارجية سامح شكرى، فى الاجتماع الوزارى لمنسقى منتدى التعاون الصين – أفريقيا يومى 24 و25 يونيو الجارى، وذلك فى إطار اجتماعات متابعة مخرجات قمة منتدى التعاون الصين – أفريقيا الأخيرة، والتى عقدت بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى يومى 3 و4 سبتمبر 2018 فى بكين.

ومن المقرر أن يلقى نائب وزير الخارجية كلمة مصر فى إطار توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى أمام الاجتماع، والتى سوف تؤكد على المواقف الثابتة لأفريقيا حيال شراكاتها الدولية، والمكانة التى تحظى بها جمهورية الصين الشعبية فى هذا الصدد كأحد أهم الشركاء الدوليين. كما سيشارك نائب وزير الخارجية فى أعمال متابعة ورصد ما تحقق من توجيهات رؤساء الدول والحكومات المشاركة فى قمة المنتدى.

وسيعقد نائب وزير الخارجية عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين الصينيين، ورؤساء الوفود من الدول الأفريقية الشقيقة المشاركة فى الاجتماع الوزارى للدفع بسرعة تنفيذ توصيات قمة منتدى التعاون الصين – أفريقيا، والترويج للمشروعات المصرية ذات الأبعاد المحلية والإقليمية المدرجة على خطة عمل قمة منتدى التعاون الصين – أفريقيا للأعوام 2019 – 2021.