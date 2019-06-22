الحكومة اليمنية توقف استيراد المشتقات النفطية من 3 موانئ عربية

وقالت اللجنة في بيان على "تويتر": "تقرر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية، لأي ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة".
وأشارت اللجنة إلى أن الإجراءات والضوابط والشروط المطروحة من قبلها تأتي "للحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن".
واللجنة الاقتصادية هي جهة حكومية يمنية تقوم بقبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد، بما فيها المناطق الخاضعة للحوثيين التي تستقبل معظم الوقود المستورد من الخارج.
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