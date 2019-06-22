طهران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي

وأعربت الخارجية الإيرانية في مذكرتها عن "رفضها تقديم أي تسهيلات للقوات الأمريكية في المنطقة لانتهاك الحدود الجوية والبرية والبحرية الإيرانية".
وأكدت على ضرورة عدم "تنصل الإمارات من مسؤوليتها تجاه استخدام أراضيها في انتهاك الأجواء الإيرانية".
ويأتي الاحتجاج الإيراني على خلفية إسقاط الحرس الثوري فجر الخميس طائرة تجسس أمريكية مسيرة، انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وفقا للمصادر الإيرانية.
وقاعدة الظفرة هي القاعدة التي أعلن البنتاغون مؤخرا عن إرسال سرب "سترايك إيغل" من مقاتلات "إف 15-إيه" إليها، من قاعدة "سايمور" في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.
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