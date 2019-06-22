وعلق قائد المنتخب الإنجليزي على الصورة قائلا: "أخيرا... تزوجت صديقتي الحميمة... أحبك".
ويربط الثنائي علاقة قديمة منذ أيام المدرسة، حتى ارتبطا بعلاقة جدية منذ 7 سنوات، وكان قد تقدم كين بطلب الزواج من صديقته في يوليو 2017 في جزر البهاما.
جدير بالذكر أن هاري كين شارك مؤخرا في بطولة دوري الأمم الأوروبية وحقق مع منتخب بلاده المركز الثالث بفوزه على سويسرا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. هاري كين يعلن زواجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.