رسميا.. هاري كين يعلن زواجه

أعلن النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير زواجه من صديقته كاني غولدند، ونشر صورا على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق قائد المنتخب الإنجليزي على الصورة قائلا: "أخيرا... تزوجت صديقتي الحميمة... أحبك".

ويربط الثنائي علاقة قديمة منذ أيام المدرسة، حتى ارتبطا بعلاقة جدية منذ 7 سنوات، وكان قد تقدم كين بطلب الزواج من صديقته في يوليو 2017 في جزر البهاما.

جدير بالذكر أن هاري كين شارك مؤخرا في بطولة دوري الأمم الأوروبية وحقق مع منتخب بلاده المركز الثالث بفوزه على سويسرا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي.