وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك": "افتتاح جميل.. كل التوفيق لمصر الحبيبة.. رائع العودة القوية لمصر في تنظيم البطولات القارية".
وأضاف: "تلقيت دعوة غالية للحضور واعتذرت لمشكلة في الأذن في الوقت الحالي، يؤثر فيها ضغط الإقلاع والهبوط دعواتكم لي بالشفاء".
وحضر العديد من ضيوف الشرف حفل الافتتاح وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إلى جانب سفراء البطولة من أساطير قارة إفريقيا مثل محمود الخطيب، وديديه دروغبا ويايا توريه وصامويل إيتو.
وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يكشف سر غيابه عن حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية "مصر 2019" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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