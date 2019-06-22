العراق.. صراع على العقارات والمزارات بين الوقفين الشيعي والسني

وقال الشمري: "نستنكر ونشجب بأشد العبارات الأفعال التي يقوم بها ديوان الوقف الشيعي ممثلا برئيسه علاء الموسوي ومحاولاتهم المستمرة في الهيمنة والسيطرة على الأوقاف التابعة لأهل السنة في محافظة نينوى، مستغلين بذلك تجاهل الحكومة وإهمالها لتلك المحافظة المنكوبة".
وأضاف: "هؤلاء تناسوا ما قد ينتج عن ذلك من أهداف لا تصب إلا في مصلحة فرقة البلد، وتعميق الطائفية التي دفع البلد نتيجتها خيرة شبابه وأمواله".
وتابع: "نحن نؤكد أحقية الوقف السني بجميع هذه الأوقاف وفقا للسندات والحجج الوقفية، وعلى رئيس الوزراء التدخل العاجل والمباشر لوقف هذه الانتهاكات وإعادة الحقوق إلى أهلها وعدم السماح لهذه التجاوزات المقيتة والتي تعمل وفقا لأجندة هدفها زعزعة أمن البلد واستقراره وتلاحمه".
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