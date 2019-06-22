شاهد بالفيديو : ايران تكسر القطرسة الامريكية وتجعل من ترامب مجنونا…

الخليج 365:

اسقاط الطائرة الامريكية المتقدمة جدا، وفخر الصناعة العسكرية الامريكية بمضيق هرمز بصاروخ لا تتجاوز قيمته الالفي دولار، هذا يعني ان ايران لديها اسلحة متقدمة تفوق الاسلحة الامريكية، مما يعني ان على امريكا ان تأخذ حذرها من ايران، وهذه رسالة واضحة لدول الخليج التي تفتخر بالحماية الامريكية لها؛ هذه الحماية ا لتي تجعلتها تحشر انفها في شؤن الدول وتسبب الزعزعة والاستقرار في الدول العربية والاسلامية، وهذا يعني ان اسرائيل في مرمى النيران الايرانية وصواريخ حزب الله وحركة حماس والمقاومة الاسلامية.

واسقاط هذه الطائرة غير الموازين الدولية القائمة على ان اسرائيل هي القوى الضاربة في المنطقة وان امريكا هي سيدة العالم،وسياسة القطب الواحد.

وعلى دول الخليج ان تراعي مصلحتها ؛ بفتح قنوات التفاوض مع ايران حتى تحافظ على التطور والنمو الذي وصلت اليه من تجارة وغيرها، لان امريكا في حال نشوب حرب سوف تهرب وتتركها وحيدة تعاني ويلات الصواريخ الايرانية…

