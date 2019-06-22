الخليج 365:

⚫ أنظمة تسمى أعرابية هي شكلا حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية

لكنها دون ان تخطئ تدفع صاغرة و تهان مع كل خطاب و إعلام

⚪ و إيران و هي بالعرف الأمريكي ( المتجبر) قد وصلت لحد الكفر و الردة عن الطاعة الأمريكية، لكن و مع ذلك ترامب يبرر لها فيقول { ربما إسقاط الطائرة الأمريكية خطأ جنرال إيراني و الطائرة بلا ركاب و الحمد لله جاءت بالحديد !!!! } لكن عندما “جحدت” الجمهورية الإسلامية بحسن ظن ترامب و تبنت إسقاط الطائرة الأمريكية عمداً و أن ذلك ينسجم مع نهجها الإستراتيجي بالدفاع عن نفسها و صيانة ارضها و كرامتها عندها قرر ترامب أن يضرب إيران لــــكـــــن أبلغته استخباراته أن الهجوم سيتسبب بقتل 150 إيراني ( و طبعا ترامب و كل الادارات الأمريكية المتعاقبة تسمح بأي شيئ إلا قتل الأبرياء و لو كانوا خصومها) فغلبت عاطفة و مشاعر ترامب على واجبه فتخلى عن ضرب إيران ⁉⁉



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كانت هذه تفاصيل خبر حسن الظن و الحرص على الدم.. بقلم سامر محمد علي النحاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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