هكذا فلتكن الجيوش.. بقلم ابو وضاح

الخليج 365:

بالله قال لك الطيارة الامريكيه نخرتها بس دخلت المجال الجوي الايراني الا كان لقت نفسها انتقلت من مقام الطيران الى مقام السباحة….

ترامب ذااااتو هرش وكتل ملف

قال اسقاط الطائرة لابد ناتج عن خطأ

مع انه الايرانيين أصروا أنهم انذروا الطائرة اربع مرات وعندما لم تستجيب ردموها….

اهي دي الجيوش التي تحمي بلادها

حماية الحدود وليس سحل واغتصاب أمات خدود….

تعال شوف جيوش ناس قريعتي راحت

عندنا قوات مسلحه بكل مكوناتها ومسمياتها

مدرعات ومدفعية ومشاة وسلاح الصاقعة ومظلات ومهندسين ودفاع جوي وبحرية والاستخبارات والشرطة العسكرية وحرس حدود وحرس صيد وجهاز الامن الوطني والشرطة وشرطة المرور (وما ادراك ما شرطة المرور) والسجون وشرطة الدفاع المدني وشرطة الموانئ وشرطة الجمارك والامن الشعبي والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والشرطة الطلابية وأمن الحركة الاسلامية والمجاهدين وأمن الطلاب وبيوت النمل وجنجويد والتي اصبحت تعرف أخيرا بالدعم السريع وماخفي أعظم. ..

وعندنا رتب بالكوم تبدأ من الجندي ووكيل عريف وعريف وانت طالع لحدي ما توصل الى المشير

عندنا كووووم فريق وفريق أول فيهم مهندسين واطباء ودكاترة وفيهم من جابها من قدوم البندقية….

تعاين للبلد تلقى الدول المجاورة وغير المجاورة تعربد فوقنا عربدة العتود الشبعان….

الطائرات الاسرائيلية تضرب على بعد عدة كيلومترات من عنقريب الرئيس الذي ينام عليه

وتمشي تضرب في بورتسودان ميناء البلد الوحيد

واثيوبيا تقرم الفشقة

ومصر تقرم حلايب وتقزقز بي شلاتين واحيانا تعربد وتاخد لها جكة جووووة البلد وتخم المعندنين بي معداتهم وتوديهم داخل مصر

والجنوب اتقرم بي حااالو شال معاهو ابيي

قبل يومين حتى ليبيا فيها مجموعة عربدت في خلا دنقلا وتهبت الناس ورجعت وكأن شي لم يكن

تشاد ليست محتاجه تعربد لأن جنودها الذين اصبحوا من ضمن مليشيات الجنجويد يتجدعوا في قلب الخرطوم وكمان يرسلوا لاهلهم مسجات بالفرنسي….

أما لو دار محور سؤالك عما تفعله هذه القوات؟؟

فالجواب هو أنها تعمل بهمة عالية على ضرب وقتل وإن دعى الحال سحل واغتصاب المواطن السوداني لكنها لم ترى تخوض أي نوع من انواع القتال لحماية الوطن او حدوده…

فهي تعمل بمبدأ

أسد علي وفي الحروب نعامة…..

غايتو يا السودان ربنا يتولاك برحمته

جاتنا نيله في حظنا الهباب

لابد من حكومة مدنية

#مدنياااااااو

#مدنياااااااو

#مدنياااااااو