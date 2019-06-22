القبض على رئيس نادي المريخ ودالشيخ….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت السلطات القبض على رئيس المريخ المستقيل محمد الشيخ مدني على نحوٍ مفاجئ بعد بلاغٍ دوّن على النادي في قسم الخرطوم شرق.

وقال مصدر مطلع أنّ الخطوة جاءت لبلاغ دوّنه عضو مجلس المريخ الأسبق عوض رمرم ضد النادي لمطالبته بديون تبلغ “4” مليار جنيه كان قد سدّدها إبان تواجده في المجلس.

ويعاني نادي المريخ من ضائقة مالية أدّت إلى تمرد عددٍ من اللاعبين في وقتٍ سابق، ومؤخرًا تسلّم النادي مبلغ وقدره”300″ ألف دورلار نظير مشاركته في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ليتمّ الإيفاء بمستحقات متأخرة على الجهاز الفني واللاعبين.

ودفع محمد الشيخ مدني ومجموعته المنضوية تحت لواء الوفاق من مجلس المريخ خلال الشهر المنصرم على إثرٍ خلافٍ بين الأعضاء.