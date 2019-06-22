عامل يسدد طعنات قاتلة لشرطي بلحفا الجديدة لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: سدد عامل (6) طعنات لشرطي بأحد الأسواق في حلفا الجديدة، أثناء قيامه بعملية تأمين للسوق.

وأصيب المساعد شرطة فؤاد غالب بإصابات خطيرة بسكين العامل الذي هاجمه أثناء قيامه بعمله. ونقلت مصادر شرطية حسب صحيفة الإنتباهة أمس، أن المتهم تربص بالشرطي وهاجمه من الخلف أثناء قيامه بتمشيط السوق. وقالت إن المتهم قبل ستة أشهر كان قد ألقى القبض عليه على ذمة قضية الشاكي فيها مواطن ونفذ الشرطي أمر القبض في تلك القضية. المادة السابقة إنقاذ أكثر من 195 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الليبية المقالة القادمة القبض على رئيس نادي المريخ ودالشيخ….

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