العثور على طالب مقتولا ومنزوع الاعضاء بالقاهرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اثار عدد من لاجئي دولة جنوب السودان بالعاصمة المصرية القاهرة مخاوف من وقوع بعضهم في عمليات تهريب الاعضاء، مطالبين سفارة جنوب السودان بالقاهرة بالتحرك ازاء تلك التقارير، حيث زعم الجنوبيون بوجود عمليات قتل طالت عدداً من الجنوبيين بالعاصمة المصرية عثر عليهم ميتين بدون اعضاء الكلى والكبد خلال الشهر الجارى، وكشف الجنوبيون ان طالباً جنوبياً جامعياً يدعى (ليك جوك لوال) عثر على جثته ملقاة على نهر النيل، وان هذه الحادثة دفعت سفير جنوب السودان بالقاهرة لعقد اجتماع لمتابعة الاجراءات بخصوص الحادثة، وقال رئيس جالية جنوب السودان في مصر سانتينو اكوت دينق انه التقى بالسفير جوزيف موماك الذي اكد له تحركهم ازاء تلك الحوادث لان امن مواطني بلاده مهم جداً للسفارة. ومن جانبه عقد رئيس اللجنة لقاءً مع ممثلي جميعات جنوب السودان في مصر من شباب وطلاب ومدرسين ونساء والناشطين في المجتمع المدني لبحث القضية.