الجمارك.. زيادات في الرسوم لـ (57) سلعة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت هيئة الجمارك السودانية منشوراً سرياً بموجب قانونها لسنة 86 تعديل 2010 لسنة 2019 بعد الرجوع للمرسوم الدستوري رقم 24 لسنة 2019 بتأريخ 1 يونيو 2019 بزيادة الرسوم على(57)سلعة.. (السوداني) تستعرض الخطوة.

ماذا قال المنشور؟

المنشور الذي حصلت عليه (السوداني) أشار لزيادة رسم العربات التي لا تزيد سعة أسطوانتها عن (1500) سي سي من (20 ـ 40)% ، والعربات التي تزيد فئة أسطوانتها عن (1500) سي سي من (60 ـ 80) %.. وزيادة رسوم مركبات النقل حمولة أقل من (2) طن (بكاسي) من (10 ـ80)% ، والمواتر من (20 ـ 40)% ،الركشات من (20 ـ 25)% والتكتك (3) عجلات من (20 ـ 40)%، الصلصة الجاهزة من (10 ـ 20)% ، ملبوسات مصنعة من (10 ـ 20)% ، الأقمشة من (صفر ـ 20)%، ملبوسات من مواد نسيجية أخرى من (10 ـ 20)% ، بطاطين من (10 ـ 20)% بياضات ومفارش للأسرة من (10 ـ 20)% المفروشات عدا الناموسيات من (10 ـ 20)% ، الستائر والأسدال من (10 ـ 20)% ، والأحذية والمراوح من (10ـ 20)% لكل، البطاريات من صفر ـ 20% ، بكاسي عربات نقل (2) طن فأقل ديزل من (130 ـ 150)% ، وبكاسي مماثلة (2) طن فأقل بنزين من (130 ـ 150)% ، الإطارات المستعملة للسيارات من (10 ـ 40)% ، الإطارات المستعملة للشاحنات وعربات النقل مقاس (1200 × 20) فأعلى من (صفر إلى 10)% ، الإطارات المستعملة للشاحنات وعربات النقل مقاس (900ــ 100 ـ 1100) مقاس (16 × 825) من صفر إلى (40)% ، حبيبات البلاستيك من (صفر ـ 30)%، الإطارات الأخرى من (10 ـ 40)% ، أجزاء مراجل من (صفر ـ 20)% أجزاء التوربينات من (صفر ـ 10)% ، لوازم النسيج والحياكة من (صفر ـ إلى (10)% ، آليات تحضير الدباغة من (صفر ـ 10)% ، الخزف من (صفر ـ 10)% ، المخارط والمكابس وآلات شغل المعادن والخلط وماكينات صناعة الطوب من (صفر ـ 10)% أجزاء وهياكل العربات من (10 ـ 25)% ، محركات التراكتورات من (10 ـ 25)% .، أجزاء محركات العربات من (10 ـ 25)% ، أجزاء الأفران الصناعية من (صفر ـ 10)%، الآليات الزراعية من (صفر ـ 10)% معاصر ومحارث للصناعة من (صفر ــ 10)% أجهزة تفريخ الطيور من (صفر ـ 10)% أجهزة تجليد الكتب من (صفر ـ 10)% أجهزة وآليات صنع الورق من (صفر ـ 10)% وغيرها من السلع الأخرى.

تكهنات التحفظ

من جهتها بررت مصادر موثوقة لـ(السوداني) تكتم وتحفظ هيئة الجمارك على إعلان الزيادة باعتبارها طبقت دون إجازتها في الموازنة العامة للعام الحالي 2019م ولحاجة البلاد الملحة في الوقت الراهن لزيادة الإيرادات المباشرة لتسيير دفة الاقتصاد، متوقعاً اعتمادها بشكل رسمي في موازنة العام المقبل 2020م.

وكشف تاجر سيارات رفض ذكر اسمه لـ(السوداني)أن هيئة الجمارك طبقت زيادة جديدة على البكاسي (الفردة الواطية) ـ بنزين موديل 2018 بمبلغ (50) مليون جنيه على البكسي الواحد، أما البكاسي الدبل كابينة موديل 2018 فقد طبقت زيادة جديدة في الضرائب المفروضة عليها بمبلغ (54) مليون جنيه على العربة بينما تشهد جماركها ثباتاً في النسبة المجازة في موازنة العام الحالي 2018م وتصل إلى مليون و(100) ألف جنيه على الدبل كابين موديل 2018م وفي حدود الـ(750) ألف جنيه على الدبل كابين البنزين (الواطي).

وقال تاجر قطع غيار سيارات بالخرطوم لـ(السوداني) إن الجمارك لم تطبق زيادة جديدة حتى الآن، مشدداً على تلقيهم تسريبات فقط حول هذه الزيادة بنسبة (20)% ، مؤكداً أنهم الآن يقومون بالبيع وفقاً للرسم المجاز في الموازنة إلى حين اتضاح الرؤية .

زيادات سابقة

ونفذت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في العام 2016، زيادات مفاجئة على سعر الدولار الجمركي ورسوم الموانئ، ورفعت سعر الدولار إلى 6.3 جنيهات بدلاً من 6.1 جنيهات. فيما زادت سعر اليورو في الموانئ إلى 7.25 جنيه بدلاً عن 7.14 جنيه. زيادة على الدولار الجمركي من 6.3 جنيهات إلى 6.4 جنيهات، ليقفز في نهاية 2017 إلى ثلاثة أضعاف إلى 18 جنيهاً ليعاود الانخفاض مرة أخرى إلى 15 جنيهاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا.

وحذرالمديرالسابق للجمارك السودانية الفريق صلاح الشيخ في حديثه لـ(السوداني) من أثر الزيادة الجديدة في التعرفة الجمركية للسلع المذكورة، وقال إن الزيادة تؤثر سلباً خاصة وأن البلاد تعاني هذه الأيام من مشكلات فضلاً عن حالة السيولة الأمنية، ومشكلات الحدود المفتوحة مما يؤدي لازدياد وانتشار ظاهرة التهريب وزيادة قائمة السلع المهربة عبر الحدود كالذهب والحيوانات الحية، مشيراً إلى أن الزيادة سلاح ذو حدين فهي أداة من أدوات الإصلاح الاقتصادي ويؤدي فرضها لآثار سالبة، مستشهداً في ذلك بالزيادة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على الواردات الصينية وحجم الأضرار التي سببتها للاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى اعتماد الدول الخارجية المتقدمة على الإيرادات الضريبية أكثر من الرسوم الجمركية في تمويل خزينتها العامة، حيث لا تتعدى إيرادات الجمارك 3 % من إجمالي ما يتم تحصيله، بينما تعتمد الحكومة السودانية على الإيرادات الجمركية بنسبة تصل إلى أكثر من 50 %..

عكس المطلوب

وكانت هيئة الجمارك قد دفعت بمقترح في وقت سابق لوزارة المالية ومجلس الوزراء في الحكومة السابقة بخفض قيمة الدولارالجمركي نتيجة تراجع مساهمة الاستيراد في موازنة الدولة إلى 46%، بعد تقليل الواردات بنسبة 20 % نتيجة لرفع الدولار الجمركي، وأشار المقترح إلى خفض الدولار مقابل زيادة الرسم الإضافي على بعض السلع في موازنة عام 2019م.

وأكد مسؤول السياسات الاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل، عضو غرفة الاستيراد سمير قاسم لـ(السوداني) عدم تلقيهم خطاباً رسمياً من الجمارك بالزيادة، مشيراً لتلقيهم معلومات مؤكدة بذلك وبأن الزيادة في الرسم ستكون مركبة وبنسبة (20)% وستطبق على بعض السلع الاستهلاكية المستوردة.

ووصف قاسم توقيت الزيادة بغير المناسب وأنها ستكون عبئاً على المستهلك وتزيد من الغلاء المعيشي الراهن، مشيراً إلى إحجام بعض المستوردين عن استيراد السلع من الخارج تخوفاً من الخسائر بسبب ارتفاع التكلفة وقلة الأرباح وارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي، وأضاف: الزيادة في رسم السلع تحدث ندرة فيها بالأسواق وترفع أسعارها.

ودعا قاسم إلى ضرورة إعادة النظر في الزيادات إلى حين انتخاب الحكومة المقبلة وتلافياً للآثار السالبة على الاقتصاد والمواطنين .

وكانت الحكومة السابقة برئاسة رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا قد طبقت إجراءات اقتصادية بخفض قيمة الدولار الجمركي بنسبة 20% من 18 جنيهاً إلى 15 جنيهاً وإعفاء كل مدخلات الإنتاج والحاويات الشخصية من فورم الاستيراد،(IM) لتحريك وتنشيط ودعم الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية والحركة التجارية وتسهيل عملية انسياب السلع والعمل بحرية وخفض تكلفة الإنتاج.