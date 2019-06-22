ماهو الحل للخروج من نفق العزلة التى ضُربت الثورة السودانية بسبب انقطاع الانترنت؟.. بقلم عبدالإله صديق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أولا : الحل يجب أن نرمي بكل ثقلنا في محاولة إرجاع خدمة الانترنت بأسرع مايمكن وذلك من خلال السودانيين المقيمين بالخارج وخاصة في أُوروبا وأمريكا وكندا وذلك بحشد الجالية السودانية وعمل وقفات إحتجاجية أمام مباني مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية في العالم لتمارس الضغط على صُناع القرار في الدول الكبرى والتى بدورها تقوم بالضغط على المجلس العسكري لإرجاع خدمة الانترنت ..

ثانياً : عمل وقفات إحتجاجية متكررة تُحمل من خلالها صور الانتهاكات التى مارسها النظام ضد الشعب الاعزل أمام مقر شركة جوجل والتى تُعتبر الممثل الرئيس للشركات المشغلة للانترنت في العالم يقع المقرّ الرئيسي للشركة، والذي يحمل اسم جوجل بليكس، في مدينة “ماونتن فيو” بولاية كاليفورنيا ورفع شعارات تندد بقطع الإنترنت عن السودان وتقديم مذكرة للشركة فيها بعض المطالب للضغط على المجلس العسكري أهماها.

1- العودة الفورية للانترنت لانه يمثل شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعوب …

2- ممارسة الضغط على المجلس العسكري من قبل شركة جوجل للقبول بارجاع الإنترنت وفي حالة قيامه بالرفض تقوم شركة جوجل بتهديده بالقطع الكامل للانترنت عن السودان ولن تعود الخدمة الا بالموافقة على العودة الكاملة لخدمة الانترنت ..

هذا الضغط سيجعل المجلس العسكري يوافق ويردخ لعودة الإنترنت لان القطع الكامل يعني شل حركة البلاد والإنهيار الكامل للدولة ومؤسساتها وتوقف مفاصل الحركة في جسدها المنهك سلفاً من قيام الثورة هذا التوقف لخدمة الانترنت يعني توقف كامل للعمل في المطارات والبنوك والشركات والتلفزيونات والإذاعات والهواتف النقالة والثابته والكهرباء والمياه جراء توقف السدود والخزانات ومحطات التوليد عن العمل …

كذلك ستتوقف خدمة الملاحة الجوية والبحرية وحركة القطارات وبعض خدمات النقل البري كذلك ستتوقف حركة الجنود على الارض والامن والقوات المسلحة نسبة لتوقف خدمة الهواتف وستكون البلاد مستباحة لاي غزو من قبل أي جهة أو فصيل متمرد فكل ذلك مربوط بالانترنيت ..

إذا يجب أن نمارس هذا الضغط على جوجل لفرض هذه الشروط على المجلس العسكري ويصاحب ذلك هشتاق موحد على التويتر وحملة منظمة على الفيس بوك وانستغرام شرط أن تكون اللغة المستخدمة اللغة الانجليزية وأن تكون تحت مظلة قوة التغيير وتجمع المهنيين لتكتسب القوة والشرعية الثورية المطلوبة …

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ختاماً

النصر للثورة وللثوار والخلود لشهدائها ملح الارض وتبرها …..

فالنبادر بالحلول حتى لا تُوأد ثورة الشهداء والسلام والحب والخير فتفنى في صدورنا قبل قطف ثمارها ..