تشاد والجنوب تقودان جهوداً مع الحركات لاتفاق مع “العسكري”

أكد مصدر مطلع أن جهوداً كبيرة تقوم بها دولتا تشاد وجنوب السودان لإقناع الحركات المسلحة بالتوصل إلى اتفاق حول الترتيبات الأمنية مع المجلس العسكري.

وقال المصدر أمس، إن حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، بجانب فصيلي الحركة الشعبية مالك عقار وعبد العزيز الحلو، أبدوا موافقة للتوصل إلى تسوية حول الترتيبات الأمنية، ولفت المصدر إلى أن الجهود مبذولة لتتم المفاوضات في الخرطوم لكنه أشار إلى أن بعض الحركات لديها تحفظات تجاه إجراء المفاوضات بالخرطوم، ولم يستبعد المصدر أن تلعب دولة الإمارات دوراً مهماً، وتحتضن أي مفاوضات قادمة.

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وبشأن الترتيبات السياسية، قال المصدر حسب صحيفة الصيحة، إن الحركات المسلحة تنتظر نتائج الحوار النهائية بين “قوى التغيير” و”المجلس العسكري” ومن ثم ستتخذ رأيها النهائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)