إعلان أسماء المتقدمين للحج اليوم والخرطوم تحقق أعلى نسبة

أكدت الإدارة العامة للحج والعمرة، أن إعلان العدد الكلي للمتقدمين سيتم اليوم (السبت) وأشارت إلى أن الثانية عشرة مساء أمس كانت الموعد المحدد لنهاية التقديم الإلكتروني للحج، ونهاية يوم العمل بالنسبة للمقدمين عبر مراكز صالات الجمهور بالسجل المدني.

وقالت إدارة الإعلام بإدارة الإعلام بإدارة الحج والعمرة حسب صحيفة الصيحة أمس، إنه سيتم إعلان العدد الكلي للمتقدمين بعد إغلاق التقديم ومن ثم الإعلان عن يوم الاقتراع.

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وأوضحت أن أعلى نسبة للتقديم جاءت من ولاية الخرطوم حيث بلغت (9874) شخصاً وتراوحت بقية الولايات بين أعلى نسبة (2000-3000)، ونسبة متوسطة بين (1081-1965)، وأضعف نسبة تراوحت بين (700-900) حسب الكثافة السكانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)