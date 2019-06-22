عازف بغضب: الصحافة تحاور الفنانين ولا تحاور العازفين

قال موسيقي كبير – رفض ذكر اسمه – إن الصحافة تهتم فقط بأخبار الفنانين وإجراء الحوارات معهم، مع تجاهل تام لأخبار العازفين والموسيقيين رغم أن العازف لا يقل دوره عن الفنان، فالجماهير ترقص على أنغام الموسيقى وليس على صوت الفنان، والغناء من غير أوركسترا غير مستحب للكثيرين من المستمعين، علماً بأن الفنان نفسه لا يستطيع أن يغني من غير أوركسترا، فلولا الأوركسترا لما كان هناك غناء أصلاً، لأن الغناء بالعود فقط يحتاج لجهد أكبر من الذي يبذله الفنان عندما يغني بمصاحبة أوركسترا، وهناك تكمن أهمية العازف حسب صحيفة التيار..!!
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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