الاتحادي يلتقي كتلة النهضة بقياد “السيسي”

التاريخ: 22-يونيو-2019
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التقى وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي، برئاسة د. حسن هلال بالخرطوم، بكتلة “قوى نهضة السودان”، برئاسة التيجاني السيسي، وناقش الجانبان الوضع السياسي الراهن.
واستمع الاتحادي إلى تنوير من كتلة النهضة، قدمه السيسي، والمهندس عبد الله مسار، وموسى محمد أحمد حسب صحيفة التيار، حول رؤاهم لحل الأزمة السياسية العالقة بالبلاد.
من جهته أكد وفد الحزب الاتحادي على ضرورة تهيئة المناخ للتفاوض، وعدم إقصاء أي طرف، باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد لـ(30) عاماً، بحسب تعميم صحفي صادر عن الاتحادي، وشدد رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي هلال على ضرورة المحاسبة لكل من أفسد أو ارتكب جرماً في حق البلاد، فيما قطع مسار بأنهم لن يسمحوا بأي إقصاء لأي طرف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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