المبعوث الإثيوبي يصل الخرطوم اليوم

التاريخ: 22-يونيو-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة علمت مصادر دبلوماسية رفيعة أن المبعوث الإثيوبي السفير محمود درير سيصل اليوم إلى الخرطوم ويدخل في اجتماعات مكثفة مع الفرقاء السودانيين فور وصوله. Advertisements وقالت مصادر حسب صحيفة التيار، بأن المبعوث الإثيوبي عازم على إقناع الأطراف بالعودة إلى التفاوض المباشر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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