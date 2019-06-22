أصحاب العمل يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الاقتصادية

أعلن اتحاد أصحاب العمل عن اكتمال ترتيبات للإعلان عن مبادرة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية. وقال نائب الأمين العام للاتحاد عباس علي السيد في تصريح صحافي لمصدر أن المبادرة اكتملت وستناقش خلال اجتماع مجلس الإدارة (الأحد) المقبل لتعلن بصورتها النهائية.

وأوضح حسب صحيفة الإنتباهة، أن المبادرة هي دراسة للوضع الاقتصادي الراهن تبدأ من مرحلة الإنتاج الزراعي مروراً بالإنتاج والتصنيع وحتى الوصول للأسواق المحلية والخارجي، وأشار إلى أنها موجهة لكل شركاء الاقتصاد في كل القطاعات الزراعي والصناعي والتجاري وقطاع التعدين وغيرها من القطاعات، ووصفها بالمبادرة الشاملة ولطرح حلول للمشاكل الاقتصادية في البلاد لتتبناها الحكومة الانتقالية.

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وفي سياق موازٍ أوضح أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية سمير أحمد قاسم أن المبادرة استصحبت الكثير من الآراء والحلول لجذور المشكلة الاقتصادية، بدءاً من الإنتاج والتصنيع حتى وفرة السلع، وقال إنها نتاج لآراء اتحاد المستوردين والمصدرين والاتحادات الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)