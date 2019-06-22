ترتيبات لزيارة حميدتي للولايات

التاريخ: 22-يونيو-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة يجري نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي” زيارات لعدد من الولايات خلال هذا الأسبوع. Advertisements وقالت مصادر قريبة من المجلس العسكري أمس، إن هناك ترتيبات جارية لزيارة حميدتي لعدد من الولايات حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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