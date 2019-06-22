عامل يسدد (6) طعنات لشرطي

التاريخ: 22-يونيو-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة سدد عامل (6) طعنات لشرطي بأحد الأسواق في حلفا الجديدة، أثناء قيامه بعملية تأمين للسوق. Advertisements وأصيب المساعد شرطة فؤاد غالب بإصابات خطيرة بسكين العامل الذي هاجمه أثناء قيامه بعمله. ونقلت مصادر شرطية حسب صحيفة الإنتباهة أمس، أن المتهم تربص بالشرطي وهاجمه من الخلف أثناء قيامه بتمشيط السوق. وقالت إن المتهم قبل ستة أشهر كان قد ألقى القبض عليه على ذمة قضية الشاكي فيها مواطن ونفذ الشرطي أمر القبض في تلك القضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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