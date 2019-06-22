المحامون الديمقراطيون: فتح بلاغات في مواجهة المتورطين في مجزرة (29) رمضان

التاريخ: 22-يونيو-2019
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أعلن تحالف المحامين الديمقراطيين تدوين بلاغات في مواجهة المتورطين في مجزرة (29) رمضان.
وقال التحالف حسبما نقل مصدر عنه أمس، إن هناك بلاغات بالإهمال سيتم تدوينها كذلك في مواجهة جهات لم يسمها.
ووفقاً للمصادر فإن التحالف بدأ في رصد انتهاكات أحداث فض الاعتصام ومجزرة (29) رمضان أمام القيادة العامة.
وقال المصدر حسب صحيفة الإنتباهة، إن التحالف سيدون البلاغات ضد المتورطين في المجزرة الأسبوع المقبل بعد اكتمال عمليات الرصد وجمع البينات.
ورأى المصدر أن هنالك جهات – لم يسمها – تقع على مسؤوليتها حماية المتظاهرين ولم تقم بذلك، وكشف في ذات الوقت عن اختفاء عدد من الثوار منذ يوم فض الاعتصام وحتى الآن.
ونبه المصدر إلى أن هناك عملية بحث يجريها التحالف وأهالي الثوار المختفين، وأن أولياء أمور الثوار الذين وقعت انتهاكات ضدهم منحوهم الضوء الأخضر لفتح بلاغات ضد الجهات المتورطة في الأحداث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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