“العسكري”: الترتيبات لإسقاط البشير بدأت منذ زيارته للجزيرة وحميدتي أعلن مبكراً دعم الثورة

ذكر عضو المجلس العسكري “ياسر العطا” أن القيادات العسكرية والأمنية انحازت للثورة، وأن البداية الحقيقية كانت إبان زيارة البشير للجزيرة في ديسمبر من العام الماضي، وقال إنه أثناء تلك الزيارة أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق حميدتي انحيازه للشارع، ووجه قواته التي كانت تقوم بتأمين زيارة البشير للجزيرة بعدم ضرب المواطنين وحمايتهم.

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ونوه العطا حسب صحيفة الإنتباهة، بأن موقف حميدتي سبقته ترتيبات قطعت شوطاً داخل القوات المسلحة في الانحياز للشارع وأضاف قائلاً: (كنا نتخوف من الصدام مع الدعم السريع، ولكن موقف حميدتي أكمل حلقات التغيير).

ونبه عضو المجلس العسكري إلى أنه بعد اتفاق الجيش والأمن والدعم السريع اكتملت حلقات الانحياز للشارع من قبل المؤسسة العسكرية في السادس من أبريل، ووصل المتظاهرون القيادة العامة دون مقاومة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)