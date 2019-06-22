نشرة الظهيرة.. انتظار لرد هام من المعارضة.. ورسائل للعسكري

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



تنديد أممي بـ"هجمات خطيرة" استهدفت مكاتب عمل في دارفور

أسفت فرق الأمم المتحدة الموجودة في السودان أمس (الجمعة) لقيام «مجموعة من المتظاهرين» هذا الأسبوع بتخريب مكاتب تابعة للمنظمة الدولية ولمنظمة غير حكومية في إقليم دارفور (غرب).

ووقعت «الهجمات الخطيرة» في 19 يونيو (حزيران) و20 منه في مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور، وفق بيان مشترك أصدره فريق الأمم المتحدة في السودان والبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).

وعبّر البيان عن «القلق العميق إزاء نهب وتدمير المكاتب والموجودات العائدة إلى برنامج الأغذية العالمي» وإلى منظمة «وورد فيجن إنترناشونال» غير الحكومية.

وأشار البيان إلى سرقة أموال كانت في مكاتب برنامج الأغذية وتخريب أربع سيارات.

وأسفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان جوي - يوب سون، في البيان، لهذا «السلوك المرفوض تماماً»، فيما شجب رئيس بعثة «يوناميد» جيريمايا مامابولو الدعم المحدود الذي تمّ تقديمه «في مواجهة هذه الهجمات».

وتأتي هذه الأحداث بعد أسابيع قليلة على حادث مماثل وقع في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وفق المصدر نفسه.

المجلس العسكري: لا نرغب في السلطة.. وهذه آمالنا

أكد المجلس العسكري الانتقالي أن السودان ينعم بالتعايش والتسامح منذ الأزل مجددا دعوته للحوار مع قوى الحرية و التغيير خاصة وأن لا بديل للحوار، للوصول لتحديد فترة انتقالية يشارك فيها الجميع عدا المؤتمر الوطني.

وقال الفريق اول ركن طيار صلاح الدين عبد الخالق عضو المجلس رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية لدى مخاطبته مشروع التماسك الاجتماعى الثالث بالنادي القبطي تحت شعار ( سلام اجتماعي مستدام ) بحضور عدد من رجالات الدين الإسلامي والمسيحي، إن المجلس لا يرغب فى السلطة ويأمل فى تحديدة فترة انتقالية يشارك فيها الجميع، مشيرا إلى أن الحلول الأمنية فى الحكومة السابقة فشلت وجعلت الشعب يثور مجددا.

Advertisements

ودعا قادة الأحزاب بالبلاد لدعم جهود الوصول لاتفاق، مضيفا أن البلاد تعيش فراغاً حكومياً لفترة طويلة؛ الأمر الذي أثر على حياة الناس.

وقال "عبد الخالق" إن هناك وساطات جارية نأمل أن تحقق رغبات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.

وأكد أن القوات المسلحة مسئولة عن الأمن القومى للبلاد ولن تسمح للأمور بالخروج عن السيطرة، مشيرا إلى أن مايحدث الآن خلاف سياسي يمكن تجاوزه بالإرادة المشتركة وبوقفة الشعب.

قوى التغيير تقدم ردها على المبادرة الإفريقية

يُتوقع أن تقدم "قوى الحرية والتغيير"، اليوم السبت، ردَّها على المبادرة الإفريقية لحل الأزمة في السودان.

فبوادر الانفراج السياسي بين "قوى الحرية والتغيير" والمجلس الانتقالي العسكري، التي بدأت تلوح في الأفق، سرعان ما انعكست في شكل خلاف داخلي بين قوى المعارضة السودانية.

الانفراج يأتي بالتزامن مع إعلان "قوى الحرية والتغيير" نيتها إبلاغ الوسيط الإثيوبي قبول المبادرة الإفريقية، بحسب تصريح لرئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير.

وذكر الدقير، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أن المبادرة الإفريقية الإثيوبية عرضت تشكيل مجلس سيادي يكون فيه نصيب "قوى الحرية والتغيير" 7 أشخاص، ومثله للمجلس العسكري، بجانب شخص ثامن يتم اختياره بالتوافق، على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية للمجلس.

"قوى التغيير" أكدت أن المبادرة الإفريقية تؤكد على إلزامية التفاهمات السابقة مع المجلس العسكري، والالتزام بالشراكة الوطنية وعدم إقصاء أحد من القوى السياسية في البلاد.

المجلس العسكري: لا بديل للحوار إلا الحوار

أكّد عضو المجلس العسكري الانتقالي، رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبد الخالق، أنّ السودان ينعم بالتعايُش والتسامُح منذ الأزل.

وجدّد الدعوة للحوار مع قِوى “إعلان الحُرية والتُغيير”، خَاصّةً وأنّه لا بديل للحوار إلا الحوار، للوصول الى تحديد فترة انتقالية يُشارك فيها الجميع، عدا المؤتمر الوطني.

