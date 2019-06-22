إيران: مجالنا الجوى آمن ومفتوح أمام رحلات جميع شركات الطيران

ونسبت إلى رضا جعفر زاده المتحدث باسم المنظمة، قوله، "المجال الجوى الذى تسيطر عليه إيران فوق الخليج الفارسى ومسارات الرحلات الأخرى آمن تماما".
وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أصدرت أمرا طارئا يوم الخميس يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق فى مجال جوى تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان، وتتخذ شركات طيران دولية إجراءات احترازية ذات صلة.
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