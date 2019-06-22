ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالتهاب الدماغ فى الهند لـ146 طفلا

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمتلازمة التهاب الدماغ الحاد فى مدينة "مظفربور" بولاية "بيهار" الواقعة شرق الهند، إلى 146 طفلا. وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية، اليوم السبت، أن أكثر من 600 طفل فى مقاطعات الولاية الـ16 مصابون بأعراض متلازمة التهاب الدماغ الحاد. يذكر أن متلازمة التهاب الدماغ الحاد مرض فيروسى يسبب أعراضا تشبه أعراض الانفلونزا مثل ارتفاع درجة الحرارة والتشنجات والصداع.

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