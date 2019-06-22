يزور أندرو موريسون، وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط العاصمة الإيرانية طهران غدا، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية. وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ يوم الخميس عندما دمر صاروخ إيرانى طائرة استطلاع أمريكية من طراز جلوبال هوك. وقالت طهران إن إسقاط الطائرة المسيرة تم داخل أراضيها فى حين قالت واشنطن إنه وقع فى المجال الجوى الدولى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط يزور طهران غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.