ويقام هذا الحدث السنوى فى يوم الانقلاب الشمسى الشتوى، وهو أقصر نهار فى العام فى نصف الكرة الجنوبى، وفى هذا العام شارك عدد قياسى من الأشخاص الذين لم يرتدوا إلا غطاء رأس أحمر وهم يسبحون فى مياه نهر ديرونت.
وكانت جوى والتر البالغة من العمر 91 عاما من المشاركين الذين بلغ عددهم 1915 شخصا، واندفعوا صوب المياه فى الساعة 7:42 صباحا بالتوقيت المحلى، على الرغم من أن درجة الحرارة بلغت وقتها خمس درجات مئوية فقط.
وقالت والتر "فكرت أنى أود أن أفعل ذلك، سأبلغ الثانية والتسعين من عمرى بعد 44 يوما، وفكرت أن من الأفضل أن أفعل ذلك وأنا ما زلت قادرة عليه".
وتقام فعالية السباحة دون ملابس للعام السابع وهى جزء من مهرجان (دارك موفو) الشتوى للموسيقى والفن الذى يستمر ثلاثة أسابيع ويتضمن معارض فنية وعروض صوت وضوء وحفلات موسيقية فى أنحاء مدينة هوبرت عاصمة ولاية تسمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 1000 أسترالى يتحدون البرد القارس ويسبحون بدون ملابس فى النهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.