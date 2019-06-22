الصين تتحرك ضد استيراد النفايات الأجنبية

وأفاد مكتب الجمارك في داليان، بأن النفايات المحجوزة سلمت إلى الإدارات المعنية لمعالجتها أكثر.
وتستورد بعض الشركات نفايات أجنبية بطريقة غير قانونية إلى البلاد من أجل الربح، ما يشكل تهديدا للبيئة والصحة العامة، حيث تسبب النفايات الصلبة وركام المعادن التي تحتوي على الزنك تلوثا خطيرا للهواء، كما تتلف النظام البيئي للتربة إذا تسربت إلى المياه الجوفية.
يذكر أن الجمارك الصينية واجهت العام المنصرم 481 حالة تهريب للنفايات، وحجزت 1.55 مليون طن من النفايات الصلبة المهربة.
وكانت الصين قد بدأت في استيراد المخلفات الصلبة كمصدر للمواد الخام في ثمانينات القرن الماضي وكانت أكبر مستورد في العالم لسنوات.
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