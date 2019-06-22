"البيتكوين" يتجاوز عتبة الـ10 آلاف دولار

وبدأ سعر "البيتكوين" الارتفاع منذ أوائل أبريل الماضي بعد أشهر من الهبوط، ليبلغ أعلى مستوى له ليلة أمس.
وتأتي هذ الزيادة بعد إعلان "فيسبوك" عن إطلاقه عملته الرقمية الخاصة "ليبرا" بحلول سنة 2020.
وستقدم "ليبرا" بعد إطلاقها طريقة دفع جديدة خارج المسارات المصرفية التقليدية، إذ تسعى "فيسبوك" لأن تشكل هذه العملة حجر الزاوية لنظام مالي جديد وأن يتم تداولها على نطاق واسع مثل الدولار.
و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها عملة لا مركزية، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل حكومة أو مصرف مركزي كبقية العملات، كما لا تملك رقما متسلسلا ويتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت دون وجود فيزيائي لها.
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