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إيران تعلن عن سبب احتراق منصتها البحرية في حقلها مع قطر

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أكد مسؤول في شركة "بارس" الإيرانية للنفط والغاز، أن شرخا في خط أحد أنابيب المعالجة أدى إلى احتراق المنصة رقم 9 في حقل "بارس" الجنوبي المشترك مع قطر في الـ12 من يونيو الجاري.

وقال مساعد شؤون العمليات والإسناد بالشركة يحيى رشيدي، إن تحديد سبب الحريق بالمنصة جاء بعد إيفاد فرق تحقيق مختصة، أجرى تقييما للأقسام المتضررة.

وأضاف رشيدي أن الأضرار المادية بسيطة وجاءت أقل من التقديرات الأولية بعد الحادث، وذلك بفضل الأداء المناسب للعاملين في المنصة وحضور فرق الاطفاء بسرعة.

وكانت المنصة 9 بحقل "بارس" الجنوبي قد تعرضت للحريق في 12 يونيو، قبل أن تنجح فرق الإطفاء في إخماد النار بعد ساعتين من اندلاعها وإجلاء العاملين.

جدير بالذكر أن حقل غاز الشمال الذي اكتشف عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989، يعرف أيضا بحقل فارس الجنوبي، وهو حقل غاز طبيعي تتقاسمه إيران وقطر، حيث يعد أكبر حقل غاز في العالم، ويحتوي على 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.

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