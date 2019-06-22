المفوضية تطالب قوى الحرية بان تظل تفاصيل المفاوضات في سرية تامة بعيدا عن الإعلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إلتقى وفد قوى إعلان الحرية والتغيير أمس موسى فكي رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي ، وضم الوفد (حسن عبد العاطي، وجدي صالح، مريم الصادق، معتز صالح ، منتصر الطيب).وقد شرح الوفد لرئيس المفوضية الإجراءات التي يقوم بها المجلس العسكري داخل مكونات الشعب السوداني بهدف عرقلة تسليم السلطة للمدنيين، إضافة لحملات القمع التي يقوم بها في الشوارع ،وقطع خدمة الانترنت وتماطله في تحمل مسؤولية مجزرة القيادة العامة، وعدم قبوله بلجنة عدلية مستقلة تحت اشراف دولي للتحقيق في مجزرة 3 يونيو.

هذا وقام رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي بتنوير الوفد عن آخر ما توصلت إليه الوساطة الافريقية- الإثيوبية مع المجلس العسكري بشأن إستئناف التفاوض لتسليم السلطة للمدنيين، كما استمع لوجهة نظر قوى إعلان الحرية والتغيير حول بعض المقترحات الافريقية – الامريكية الجديدة ، طالبا منهم ان تظل التفاصيل في هذة المرحلة في سرية تامة بعيدا عن الإعلام.