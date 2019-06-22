دارة شركة سكر كنانة تفصل 33 موظفاً فصلاً تعسفياً

الخليج 365:

فصلت ادارة شركة سكر كنانة 33 موظفاً فصلاً تعسفياً مع التعويض ، وكشف مهندس مفصول لـ(الجريدة) أن الفصل يعود لمذكرة تقدم بها مجموعة من العاملين، طالبوا فيها الادارة بتحسين أوضاعهم ،وأشار إلى أن رد فعل الادارة كان إيقاف 4 من العمال فدخلوا في اعتصام لمدة اربعة أيام ، وأضاف المصدر : الإدارة تراجعت بعد ذلك وأرسلت نائب المفوض يحى محمد يوسف الذي وعد بحل الأزمة ودراسة المذكرة إلا أن الجميع تفاجأ بعدم التزام نائب المفوض وبلاغ اللجنة الأمنية بكنانة للعاملين بأنه لن يحضر للاجتماع بهم لأنهم غير مفوضين من العمال ، ما جعلهم يعودون مرة أخرى للاعتصام الذي شارك فيه 4 عامل ، ليتدخل هذه المرة العضو المنتدب عبدالرؤوف ميرغني الذي إستمع لمطالب العاملين ثلاثة أيام ووعد بحلحلة كل ماورد في المذكرة ، ليتفاجأ العمال للمرة الثانية أن الادارة كونت لجنة للمحاسبة، وأول قرار صدر منها هو فصل 33 موظفاً تعسفياً.