شكارجي..إطلاق رصاصة واحدة تجاه إيران سيشعل مصالح واشنطن وحلفائها

الخليج 365:

حذر قائد القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل شكارجي، من أن إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران “سيشعل مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة”.

وقال شكارجي: “أي خطأ عسكري ترتكبه أمريكا وحلفاؤها في المنطقة سيكون بمثابة إطلاق الرصاص على برميل البارود الذي سيحرق أمريكا ومصالحها وحلفاءها في المنطقة”.

وأشار الجنرال الإيراني إلى أن “إيران لن تكون البادئة بأي حرب لكن أي خطأ صغير يرتكبه العدو سيواجه برد قوي”، معتبرا أن “الظروف الإقليمية والدولية لصالح إيران بالكامل”.

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وجدد الجنرال شكارجي التأكيد على أن “إيران تسعى إلى إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة على عكس أمريكا التي تهدد الأمن الإقليمي”.

وتابع: “التهديدات الأمريكية مجرد استعراض وواشنطن تسعى إلى التعويض عن هزيمتها في المنطقة عبر التفاوض مع طهران. العدو لن يخرج سالما من أي معركة مع طهران”.

وأضاف: “واشنطن لن تتخلى عن هدف إسقاط النظام في طهران ولهذا تسلك طريق المفاوضات. وهذه المفاوضات تشكل تهديدا لإيران وهي استراتيجية أمريكا الناعمة والمهزومة لتغيير نظامنا”.

وكالات