الشعب أب أربعة !!.. بقلم زهير السراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* اضحكنى حديث (حميدتى) عن “إنتهاء حكم المؤتمر الوطنى، وتعهده بالقبض على رموز النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم ومفاسد وتقديمهم للعدالة”، وهو يخطب ويتلقى البيعة والهتافات من فلولات (مؤنث فلول) هذا النظام اللائي حُشدن له بقاعة الصداقة بالخرطوم قبل يومين، بنفس الكيفية والطريقة التى كن يُحشدن بها ليهتفن ويزغردن ويبايعن الرئيس المخلوع. نفس المشهد لم يتغير فيه إلا الواقف على المنصة يهز بعصاه وهو يستمع لنفس الهتافات ويستعد لاطلاق نفس الأكاذيب. لو أغلق أى شخص عينيه خلال الاستماع للنص المسرحى العبثى الذى كانت قاعة الصداقة مسرحا له اول امس، لاعتقد أن المخلوع عاد الى القصر رئيسا مرة أخرى، مع تغير الصوت واللهجة بسبب العملية الجراحية التى اجراها في الحبال الصوتية لازالة بعض الاورام الحميدة.

* المخلوع كان يعانى من مرض (أورام المغنى) الذى يصيب الحبال الصوتية للمغنين والاشخاص الذين يسيئون استخدام حبالهم الصوتية بالصراخ المستمر، ويمكنه أن يتسبب في فقدان الصوت بشكل نهائى لو استمر الشخص في انتهاك حق الراحة لحباله الصوتية. المخلوع نجا من فقدان الصوت بمعجزة في اللحظات الأخيرة على يد جراح بارع في إحدى المستشفيات السعودية. أنصح (حميدتى) بالتريث بعض الشئ قبل مواصلة اللقاءات الجماهيرية المصطعنة التى ينظمها له مقاولو المداهنة والنفاق لخداعه بأنه المنقذ المحبوب. أفضل له ان يحتفظ بصوته بدلا من فقدانه بسبب جشع المقاولين. ربما يحتاج إليه في الترويج أكثر للأكاذيب التى يشجينا بها مجلسه العسكرى كل حين .. حتى لم نعد نُميّز بين النظافة والفض !!

* في نفس اللقاء الجماهيرى لفلولات النظام السابق المنتشيات من (الظروف) الجميلة التى اتاحت لهن اللقاء بحامى حمى الحرمين الشريفين، أعلن (حميدتى) عن توصلهم لمن اصدر اوامر فض الاعتصام، ولكنه امسك عن ذكر اسمه حتى يتجنب التأثير على سير التحقيقات، كما قال. إذن، كانت العملية فض إعتصام، وليس نظافة. ولكن لم يقل لنا منقذ الشعب وحامى الثوار هل قبضوا على هذا الشخص أم أنه حر طليق.

* بينما كان (حميدتى) يفشى هذا السر الخطير امام فلولات النظام السابق الذى تعهد قائد قوات الدعم السريع بالقبض على قادته وتقديمهم للعدالة والإلتزام بـ(القانون) في تسيير امور الدولة ومعاملة المواطنين، كان المسؤول القانونى الاول في البلاد الذى يسمى وظيفيا بالنائب العام، يُعزل من منصبه لرفضه تدخل مسؤولين نافذين في التحقيق الذى يجريه حول جريمة فض الاعتصام. الذى عزل النائب العام هو المجلس العسكرى الذى يُسيّره (حميدتى) ويهيمن على كل شئ فيه بـ (القااانون)، وليس بالدوشكات والهروات والسيطان التى تستخدم عند الضرورة: فض إعتصام، فض مظاهرة، فض مسيرة إحتجاجية، فض ندوة، فض اى حاجة يلجأ إليها الشعب للتعبير عن رأيه. إنتهى زمن الفوضى. وكل حاجة بالقانون!!

* لم ينسَ (حميدتى) أن يشنف آذاننا في اللقاء الجماهيرى للفلوليات بالحديث عن ضرورة السماح بحرية الإعلام لنقل الأحداث. قال مخاطبا الحاضرات المنتشيات بالظروف السعيدة: (يجب نقل الحدث للعالم سواء كان معنا أم ضدنا، أخطأنا، أو لم نخطئ) .. يا للفهم الراقى لدور الاعلام وحرية الاعلام واحترام حقوق الانسان في الحصول على المعلومة والتعبير عن الرأى . في اللحظة التى كان فيها (حميدتى) يظهر فيها كل هذا الفهم الراقى لحرية الاعلام والتعبير و يشجى الحاضرات في القاعة بقصيدته الجميلة عن ضرورة (نقل الحدث للعالم سواء كان معنا أو ضدنا)، كان قد مر على قطع خدمة الإنترنت في السودان وتكميم الأفواه والأبصار والأسماع بأمر المجلس العسكرى الذى يهيمن عليه (حميدتى) خمسة عشر يوما كاملة. يا ربى حميدتى يكون شايف الناس البتكلم معاهم ديل بى اربعة كرعين. باين كده وإلا لم يضع اعتبارا للسيطان ضمن الاسلحة التى يشتريها لقواته !!

* اليوم يتجدد لقاء فخامة الرئيس (حميدتى) مع الشعب اب اربعة في مبادرة اهل السودان لنصرة وتأييد المجلس العسكرى الحميداوتى .. لا تدعو الفرصة تفوتكم فى الاستماع لابداعات جديدة، وحكايات جديدة واختراعات جديدة .. وكله بـ(القااانون) المرفوع على فوهات المدافع وألسنة السيطان !!