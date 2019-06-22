انطلاق تظاهرات بمناطق في العاصمة والولايات للمُطالبة بحكومة مدنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انطلقت عقب صلاة الجمعة أمس عدد من التظاهرات بمناطق في العاصمة والولايات للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للمجلس العسكري.

ونشر “تجمع المهنيين” على صفحته بـ “فيسبوك” عدداً من مقاطع الفيديو والصور لتظاهرات ومخاطبات انتظمت عددا من المدن شملت حاضرة ولاية الجزيرة ود مدني “حي بانت”، ومدينة بورتسودان وسنجة، وفي الخرطوم خرجت تظاهرات في “اللاماب والخرطوم 3”.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير أن جدول الحراك السلمي ليوم أمس يشمل عددا من الندوات والمخاطبات من قبل لجان الأحياء في الخرطوم تشمل ندوة الجريف بميدان الحارة الـ6، وندوة الرياض بنادي الرياض، وندوة الكلاكلة: القطعية، ندوة العزوزاب بميدان العزوزاب، وندوة الفتيحاب بميدان أُحد مربع (٩).

السوداني