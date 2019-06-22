إغلاق التقديم للحج وإعلان العدد الكلي للمتقدمين اليوم السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت الإدارة العامة للحج والعمرة، أن الساعة الـ12 مساء يوم الجمعة هي الموعد المحدد لنهاية التقديم الإلكتروني للحج ونهاية يوم العمل بالنسبة للمقدمين عبر مراكز صالات الجمهور بالسجل المدني، وسيتم إعلان العدد الكلي للمتقدمين يوم السبت.

وقالت إدارة الإعلام بالإدارة العامة للحج والعمرة، بحسب وكالة السودان للأنباء، إنه سيتم إعلان العدد الكلي للمتقدمين بعد إغلاق التقديم ومن ثم الإعلان عن يوم الاقتراع.

وأوضحت أن أعلى نسبة للتقديم جاءت من ولاية الخرطوم، حيث بلغت 9874 وتراوحت بقية الولايات بين أعلى نسبة “3000- 2000” ونسبة متوسطة بين “1965- 1081” وأضعف نسبة تراوحت بين “900 – 700 ” حسب الكثافة السكانية.