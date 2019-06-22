حكومة كسلا تناقش الاستعدادات للخريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ناقش مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا في اجتماعه برئاسة الوالي المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد بحضور مديري عموم الوزارات المكلفين والمديرين التنفيذيين المكلفين للمحليات الأداء العام على مستوى الوزارات والمحليات خلال الفترة الماضية إلى جانب موجهات العمل في الفترة القادمة على مستوى المحليات والوزارات في الجوانب المختلفة في إطار تقديم الخدمات والاستعداد لفصل الخريف.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس أرباب محمد الفضل، أن المجلس استمع إلى تقرير من مدير عام وزارة التربية والتوجيه حول نتيجة الولاية في امتحانات الشهادة السودانية ومشاركة الولاية في المائة الأوائل عبر الطالبة ربا محمد حسين من مدرسة غرب القاش الثانوية النموذجية للبنات بإحرازها للمركز الـ56 بنسبة نجاح 95% بالإضافة إلى إحراز الولاية للمركز الأول في المساق الزراعي عبر مدرسة حلفا الجديدة الزراعية.

وقال الفضل إن المجلس اطمأن على أنشطة وزارة التربية والتوجيه واستعدادها للعام الدراسي الجديد في الجانب الإداري والفني وتوفير المدخلات التعليمية وتهيئة البيئة الدراسية وملء الوظائف الشاغرة.

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وأوضح أن المجلس اطمأن على الاستعدادات للموسم الزراعي الحالي خاصة القطاع المطري والتحضيرات المبكرة فيما يلي توفير المدخلات الزراعية والتي من أهمها انسياب المواد البترولية.

وقال إن المجلس وجه محليات الولاية المختلفة بضرورة الاستعداد لفصل الخريف وتوفير المعينات اللازمة فيما يتعلق بالعمل الهندسي والصحي ومحاربة نواقل الأمراض وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن الوالي وجه بالاهتمام بتوفير الخدمات ومتابعة الأداء بشكل عام، مشيرا إلى الترتيبات التي اتخذت فيما يختص بتوزيع الوقود على مستوى المحليات والوزارات بالإضافة للتنسيق بين مستويات الحكم المختلفة وتسهيل الخدمات في كافة الجوانب وتفعيل الدور الشعبي بالمساهمة في تقديم الخدمات.

صحيفة السوداني