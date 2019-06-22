وفد الحرية والتغيير يلتقي بأديس أبابا الوساطة الإثيوبية وسفراء الاتحاد الأفريقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقى وفد من قوى الحرية والتغيير الجمعة بأديس أبابا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بحضور نائبه حسن ليبات المبعوث الأفريقي للسودان.

ضم الوفد كلا من مريم الصادق المهدي، ووجدي صالح، وحسن عبد العاطي، ومنتصر الطيب، ومعتز صالح. وكان من المتوقع أن ينضم إلى وفد الحرية والتغيير كل من رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي ونائب رئيس الحركة الشعبية-شمال ياسر عرمان.

وهدفت زيارة الوفد إلى أديس أبابا إلى لقاء الوساطة الإثيوبية وسفراء الاتحاد الأفريقي في إطار سعي قوى الحرية والتغيير إلى تمليك الحقائق.

وأطلع موسى فكي الوفد على آخر ما توصلت إليه الوساطة الأفريقية الإثيوبية مع المجلس العسكري بشأن استئناف المفاوضات لتسليم السلطة لمدنيين.