منع عدد من الندوات لتجمع المهنيين واطلاق البمبان في فعالية بأم درمان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بالتزامن مع وصول الوسيط الإثيوبي للخرطوم السفير محمود درير، منع المجلس العسكري قيام عدد من الندوات أعلن عنها تجمع المهنيين في أحياء “الرياض والجريف غرب” شرقي الخرطوم وفرق ندوة بالفتيحاب بأم درمان وأطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع “البمبان” على الحضور وإشترط الحصول على تصديق لإقامة الندوات من ثلاث جهات “الشرطة، والأمن، والدعم السريع”.
وأصدرت لجنة مقاومة حى الرياض بيان صحفي “الجمعة” أوضحت فيه أنه بعد الإعلان المكثف عن الندوة و التجهيز لها، وصلت قوة مكونة من أكثر من “10” تاتشرات من قوات الدعم السريع وحاصرة نادي الرياض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم ومنعت الحضور من الخروج و استخدام الهواتف.
وأكدت اللجنة أنها سلمتهم تصريح من الشرطة وقالت إن الملازم أول المسؤول عن القوة رفض التصريح متعذراً بأنه لابد أن يكون من جهاز الأمن والدعم السريع أيضا
وقالت اللجنة في بيانها إن القوة هددت أحد المواطنين عند استفساره عن هذا الأمر
وأمهلت المواطنين 5 دقائق لإخلاء المكان.
وأدنت لجنة حى الرياض الخطوة ووصفتها بالسلوك الهمجي و غير القانوني في التعامل مع المواطنين وتعهدت باستمرار و مواصلة الحراك الثوري بشتى الطرق و الوسائل.
وفي ذات السياق منعت قوات تتبع للمجلس العسكري قيام ندوة الجريف غرب وأمهلت الحضور 5 دقائق لإخلاء مكان الندوة بعد توجيه القوات أسلحتهم للحضور بداعي عدم وجود تصديق للندوة شددت على أنه يجب أن يكون من ثلاثة جهات : “الشرطة، الأمن و الدعم السريع”.
فيما أطلقت قوات أمنية بالبمبان على ندوة ميدان مربع 9 بالفتيحاب بذات المبررات ما دفع عدد من الثوار إلى إشعال الإطارات في الشارع الرئيسي.
باج نيوز
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