المجلس العسكري: لا بديل للحوار إلا الحوار

أكّد عضو المجلس العسكري الانتقالي، رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبد الخالق، أنّ السودان ينعم بالتعايُش والتسامُح منذ الأزل. وجدّد الدعوة للحوار مع قِوى “إعلان الحُرية والتُغيير”، خَاصّةً وأنّه لا بديل للحوار إلا الحوار، للوصول الى تحديد فترة انتقالية يُشارك فيها الجميع، عدا المؤتمر الوطني.

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