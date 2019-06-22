المجلس العسكري: لا نرغب في السلطة.. وهذه آمالنا

وقال الفريق اول ركن طيار صلاح الدين عبد الخالق عضو المجلس رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية لدى مخاطبته مشروع التماسك الاجتماعى الثالث بالنادي القبطي تحت شعار ( سلام اجتماعي مستدام ) بحضور عدد من رجالات الدين الإسلامي والمسيحي، إن المجلس لا يرغب فى السلطة ويأمل فى تحديدة فترة انتقالية يشارك فيها الجميع، مشيرا إلى أن الحلول الأمنية فى الحكومة السابقة فشلت وجعلت الشعب يثور مجددا.
ودعا قادة الأحزاب بالبلاد لدعم جهود الوصول لاتفاق، مضيفا أن البلاد تعيش فراغاً حكومياً لفترة طويلة؛ الأمر الذي أثر على حياة الناس.
وقال "عبد الخالق" إن هناك وساطات جارية نأمل أن تحقق رغبات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.
وأكد أن القوات المسلحة مسئولة عن الأمن القومى للبلاد ولن تسمح للأمور بالخروج عن السيطرة، مشيرا إلى أن مايحدث الآن خلاف سياسي يمكن تجاوزه بالإرادة المشتركة وبوقفة الشعب.
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