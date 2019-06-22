رحب بالإثيوبية والجوبية.. كيف تعامل "العسكري" مع مبادرات الوساطة؟

في الفترة الأخيرة، تفاعل المجلس العسكري الإنتقالي بالسودان مع عدد من مبادرات الوساطة من أجل إنهاء الخلاف في البلاد.

ففي 8 يونيو الجاري، أبدى المجلس العسكري الانتقالي في السودان ترحيبه بجهود الوساطة الإثيوبية وجدد القول بأنه منفتح على التفاوض وصولا الى حلول مرضية.

وشكر بيان صادر عن المجلس حكومة أثيوبيا على "مبادرتها الكريمة" وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان.

وأضاف "المجلس العسكري إذ يثمن هذه المبادرة يؤكد انفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الامان بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي الذي هو هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد".

وتجدر الاشارة إلى ان الزيارة تمت بناء على طلب من مجلس السلم والأمن الافريقي الذي كلفه بحكم منصبه رئيسا للايقاد بالشروع في وساطة تكفل تسليم السلطة لحكومة تحت قيادة مدنية وذلك بعد قراره القاضي بتجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي.

وبحسب مصادر في المعارضة فإن رئيس الوزراء الإثيوبي ترك خلفه أحد مستشاريه لمواصلة الاتصال بطرفي الأزمة في السودان على أن يعود مجددا حال جرى أي اختراق في النقطة.

وطرح أبي أحمد مقترحا لإقالة عثرة التفاوض الوحيدة بشأن تكوين المجلس السيادي بأن تكون رئاسته دورية ويتكون من 7 عسكريين و8 مدنيين.

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لكن قوى التحالف المعارضة طلبت إجراء حزمة معالجات قبل البدء في عملية سياسية جديدة بينها ضرورة اعتراف المجلس بوزر الجريمة التي ارتكبها بفضه الاعتصام السلمي وتكوين لجنة دولية للتحقيق في الأحداث والافراج عن المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب مع اتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام ورفع الحصار عن الشعب بسحب المظاهر العسكرية من الشوارع في كل أنحاء البلاد ورفع الحظر عن خدمة الانترنت قبل الحديث عن أي آفاق للعملية السياسية.

ومنذ ساعات، رحب "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان، بمبادرة حكومة جنوب السودان للاتفاق السياسي بالبلاد وعبر عن تقديره للعلاقات بين البلدين، وأكد في تعميم، اليوم الجمعة، حرصه على استمرارها من خلال التواصل البنّاء ومشاركة الأفكار في القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تحقق الاستقرار والأمن في البلدين.

وأنهى المبعوث الرئاسي لدولة جنوب السودان في جوبا، المستشار توت قلوال، والوفد المرافق اليوم الجمعة، زيارة للسودان والتي بدأها الثلاثاء الماضي، وقدم خلالها رؤى للم الشمل وتحقيق التوافق بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والحركات المسلحة، وتسلم رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأربعاء الماضي، مبادرة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية، بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وفي سياق متصل، أعلن "المجلس العسكري" عدم رغبته في السلطة وأعرب عن أمله في فترة انتقالية بمشاركة الجميع، مجدداً مسؤولية القوات المسلحة عن الأمن القومي وأنه لن يسمح للأمور بالخروج عن السيطرة، موضحا أن ما يحدث الآن خلاف سياسي يمكن تجاوزه بالإرادة المشتركة.

وأشار عضو المجلس رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس، الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبدالخالق، إلى فشل الحلول الأمنية في الحكومة السابقة، وقال إنها جعلت الشعب يثور مجدداً، ونوه إلى أن التغيير الذي حدث شارك فيه الشعب بكل فئاته والقوات المسلحة، مؤكدا أن السودان ينعم بالتعايش والتسامح منذ الأزل، مجدداً دعوته للحوار مع قوى الحرية والتغيير، خاصة وأن لا بديل للحوار إلا الحوار للوصول لتحديد فترة انتقالية يشارك فيها الجميع عدا المؤتمر الوطني.

ودعا عبدالخالق، لدى مخاطبته مشروع التماسك الاجتماعي بالنادي القبطي، قادة الأحزاب بالبلاد لدعم جهود الوصول لاتفاق، مضيفاً أن البلاد تعيش فراغاً حكومياً لفترة طويلة، الأمر الذي أثر على حياة الناس مجدداً اهتمامهم بالشباب الثوار، وأوضح أن هناك وساطات جارية نأمل أن تحقق رغبات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار، خاصة وأن الدول التي تحيط بالسودان تعاني حروباً، قائلاً "هذا ما لا نرغب في انتقاله للسودان".