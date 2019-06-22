المجلس العسكري: لا بديل للحوار إلا الحوار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد عضو المجلس العسكري الانتقالي، رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبد الخالق، أنّ السودان ينعم بالتعايُش والتسامُح منذ الأزل، وجدّد الدعوة للحوار مع قِوى “إعلان الحُرية والتُغيير”، خَاصّةً وأنّه لا بديل للحوار إلا الحوار، للوصول الى تحديد فترة انتقالية يُشارك فيها الجميع، عدا المؤتمر الوطني.

وخَاطَب عبد الخالق مساء أمس (الخميس) بالنادي القبطي، مشروع التماسُك الاجتماعي الثالث تحت شعار: “سلام اجتماعي مُستدام”، بحُضُور عددٍ من رجالات الدين الإسلامي والمسيحي، وقال إنّ المجلس لا يرغب في السلطة، ويأمل في تحديد فترة انتقالية يُشارك فيها الجميع، وأوضح عبد الخالق أنّ الحُلُول الأمنية في الحكومة السَّابقة فَشَلَت وجعلت الشعب يثُور مُجَدّداً، وأنّ التغيير الذي حَدَثَ شارك فيه الشعب بكل فئاته والقوات المُسلّحة، ودعا قادة الأحزاب لدعم جُهُود الوصول الى اتّفاقٍ، وأضَافَ أنّ البلاد تَعيش فراغاً حكومياً لفترةٍ طويلةٍ مِمّا أثّر على حياة الناس، وجدّد اهتمامهم بالشباب الثُّوّار وقال: “يُمكن الوصول إلى اتفاق معهم”. وقال عبد الخالق، إنّ هناك وساطات جارية نأمل أن تُحَقِّق رغبات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار، خَاصّةً وأنّ الدول التي تُحيط بالسودان تُعاني حروباً، وأضَافَ: هذا ما لا نرغب في انتقاله الى السودان، وجدّد أنّ القوات المُسلحة مسؤولة عن الأمن القومي للبلاد، ولن تسمح للأمور بالخروج عن السيطرة، وأكّد أنّ السُّودان ظلّ ينعم بالأمن والاستقرار، ونوّه إلى أنّ ما يحدث الآن خلافٌ سياسيٌّ يُمكن تجاوُزه بالإرادة المُشتركة وبوقفة الشعب .

من جانبه، قال سكرتير مجلس الكنائس وليام دينق، إن الهدف من مبادرة “التماسُك الاجتماعي” هو تدريب الشباب وتأهيلهم من أجل تخريج قيادات للمرحلة المقبلة، وأوضح أن السودان ينعم بالتماسُك الاجتماعي ولا يوجد مثله في أيِّ بلدٍ آخر، وناشد المجلس العسكري بتوفير مُعينات تدريب الشباب، وأكّد أنّ الاحتفال القادم بالمشروع سيكون في جنوب كردفان.

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